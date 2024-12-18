З Тиси витягли тіло чергового потопельника

У річці Тиса біля румунського берега знайшли тіло мешканця Київщини

Про це повідомляє Держприкордонслужба України

Прикордонники повідомили, що в річці Тиса неподалік румунського берега виявили тіло 39-річного жителя Київської області. Інформацію про знайдене тіло українські прикордонники отримали від своїх румунських колег.

Тіло чоловіка знайшли за п’ять метрів від берега румунського населеного пункту Ремета, навпроти українського села Бедевля.

“Ймовірно, чоловік став жертвою організаторів незаконних переправ, які заради грошей піддають своїх ‘клієнтів’ смертельній небезпеці”.

Прикордонники закликали громадян не довіряти злочинцям, які організовують нелегальні переправи через державний кордон.