У Тисі при спробі перетнути кордон потонув чоловік

Прикордонники і рятувальники дістали з Тиси тіло українця. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Про зникнення чоловіка повідомила його мама.Вона розповіла, що син планував незаконно дістатися Румунії й майже місяць не виходив на звʼязок. Прикордонники та рятувальники вирушили на пошуки, але безрезультатно. Три спроби знайти хлопця у річці – теж. Потопельника виявили й дістали з водойми лише вчора”, – йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення це 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в Тисі.