Кримінал

У Тисі при спробі перетнути кордон потонув чоловік

23 Лютого 2024 13:01
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прикордонники
У Тіисі виявили тіло загиблого українця / Фото: ДПСУ

Прикордонники і рятувальники дістали з Тиси тіло українця. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Про зникнення чоловіка повідомила його мама.Вона розповіла, що син планував незаконно дістатися Румунії й майже місяць не виходив на звʼязок. Прикордонники та рятувальники вирушили на пошуки, але безрезультатно. Три спроби знайти хлопця у річці – теж. Потопельника виявили й дістали з водойми лише вчора”, – йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення це 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в Тисі.


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