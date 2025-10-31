З ТОТ України вдалося повернути кількох дітей

Українські діти з тимчасово окупованих територій України та діти, які були депортовані до Російської Федерації агресором, повернулися на Батьківщину. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

Діти віком від 8 до 17 років возз’єдналися зі своїми рідними / Фото з Telegram @dmytro_lubinetzs

“Повернення з ТОТ України — це історія про силу віри і витримку. Діти віком від 8 до 17 років возз’єдналися зі своїми рідними: батьками й опікунами, які понад три роки чекали на мить обіймів. Серед повернених — хлопчик, чий батько загинув у Бахмуті, захищаючи Україну. Тепер дитина нарешті знову поруч із мамою. Також удома неповнолітній українець, який бажав виїхати з TOT і самостійно звернувся до Офісу Омбудсмана”, – написав Лубінець у сомережі.

За його словами, у другому випадку йдеться про дітей, яких під час окупації Снігурівки було депортовано до Росії, а згодом вони змогли виїхати до Грузії.

Реклама

Реклама

“Це вихованці Новопетрівської спеціальної школи з Миколаївщини. Вихователі, які були поруч з дітьми, розуміючи небезпеку життя під тиском ворога, врятували всіх вихованців та виїхали з ними до Грузії, де проживали понад три роки. У межах розгляду звернення до Офісу Омбудсмана з проханням про допомогу в поверненні, працівниками Офісу підтримувався постійний зв’язок з вихованцями та їх супроводжуючими, а також з Посольством України в Грузії”, – заявив Омбудсман.

Щоб повернути дітей додому, були залучені міжнародні партнери та органи державної влади України.