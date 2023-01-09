З тіла бійця ЗСУ хірург дістав гранату ВОГ, що не розірвалася

Українські лікарі під наглядом саперів провели унікальну операцію: видалили гранату ВОГ, що не розірвалася, з тіла військового.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

“Не кожне поранення в області серця є смертельним! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця.

Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ – Андрієм Вербою, без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент”, – написала Маляр.

За словами Маляр, пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.