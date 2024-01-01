Кримінал

З самого ранку росіяни обстрілюють Вовчанськ, у місті значні руйнування

1 Січня 2024 18:27
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дснс

З самого ранку 1 січня російські війська завдають обстрілів місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Безпосередньо під ворожий удар потрапив приватний сектор населеного пункту.

За інформацією ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок влучання снарядів сталися значні пошкодження житлових будинків, гаражів, господарчих споруд та автомобілів.

За різними адресами сталося дві пожежі на території приватних маєтків. Загальна площа пожеж склала близько 250 кв.м. Горіли житловий будинок, автомобіль та надвірні забудови.

Під постійними ворожими обстрілами на місці події працювало 2 відділення 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 1 відділення 66-го пожежно-рятувального посту та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.


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