З російського полону вдалося повернути ще 45 військових

У рамках роботи Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відбувся черговий обмін. З російського полону повернулися ще 45 військових.

Усі звільнені цього разу – військовослужбовці Збройних сил України, рядовий та сержантський склад, повідомляє ГУР.

Серед тих, хто повернувся додому, – представники 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 53-ої окремої механізованої бригади, 30-ої окремої механізованої бригади, 10-го окремого мотопіхотного батальйону “Полісся”, 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених – 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також цього разу на рідну землю вдалося повернути тіла двох захисників України.