Новини

З російського полону вдалося повернути ще 45 військових

12 Листопада 2022 12:19
18
полон

У рамках роботи Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відбувся черговий обмін. З російського полону повернулися ще 45 військових.

Усі звільнені цього разу – військовослужбовці Збройних сил України, рядовий та сержантський склад, повідомляє ГУР.

Серед тих, хто повернувся додому, – представники 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 53-ої окремої механізованої бригади, 30-ої окремої механізованої бригади, 10-го окремого мотопіхотного батальйону “Полісся”, 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених – 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також цього разу на рідну землю вдалося повернути тіла двох захисників України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
12 Листопада 2022 09:56
42

Вже понад 80 тис знищених окупантів: Генштаб оновив дані за добу

12 Листопада 2022 12:19
18

З російського полону вдалося повернути ще 45 військових
12 Листопада 2022 10:30
215

Росіяни вигадали собі нову “столицю” Херсонщини, а в Херсоні намагаються партизанити
12 Листопада 2022 08:58
259

Бійка між кадирівцями і мобілізованими, сотня вбитих окупантів на Запоріжжі, – головне з Генштабу
11 Листопада 2022 21:18
144

З’явилися супутникові знімки зруйнованих переправ в Херсонській області

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки