З російського полону повернулися ще 60 українських воїнів

В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Про це повідомив керівние Офісу президента Андрій Єрмак.

“Це – краща новина у день свята, бо герої мають бути живими.

За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ – триває битва за життя.

Героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя”, – написав він у Telegram.

У сьогоднішньому «списку 60» 34 оборонця Маріуполя, в тому числі 14 – з «Азовсталі». Серед звільнених – поранені, а також ті, хто утримувався на російській території, і ті, хто був у Оленівці.