Політика

З російського полону повернулися ще 60 українських воїнів

6 Грудня 2022 13:52
41
полон, обмін

В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Про це повідомив керівние Офісу президента Андрій Єрмак.

“Це – краща новина у день свята, бо герої мають бути живими.
За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ – триває битва за життя.
Героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя”, – написав він у Telegram.

У сьогоднішньому «списку 60» 34 оборонця Маріуполя, в тому числі 14 – з «Азовсталі». Серед звільнених – поранені, а також ті, хто утримувався на російській території, і ті, хто був у Оленівці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2022 17:24
67

Як виглядає російська база авіації “Енгельс-2” після вибуху 5 грудня
6 Грудня 2022 17:34
29

Зеленський відвідав поранених захисників у госпіталі на Харківщині
6 Грудня 2022 15:17
87

У Мелітополі підірвали колаборанта Миколу Волика
6 Грудня 2022 14:44
58

У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак, – Буданов
6 Грудня 2022 13:52
41

З російського полону повернулися ще 60 українських воїнів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
усі думки