Україна у середу повернула з полону російської федерації понад 20 українських захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та “Азовсталь”, – повідомив Зеленський.

Президент подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому і пообіцяв зробити все можливе щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з полону повернено 230 військових.

“Це захисники міста Маріуполь, острова Зміїний… Є оборонці, які були на заводі “Азовсталь”. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, територіальної оборони…”, – повідомив Лубінець.