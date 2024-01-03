Суспільство

З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних

3 Січня 2024 18:14
читать на русском →
полон

Україна у середу повернула з полону російської федерації понад 20 українських захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та “Азовсталь”, – повідомив Зеленський. 

Президент подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому і пообіцяв зробити все можливе щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з полону повернено 230 військових.

“Це захисники міста Маріуполь, острова Зміїний… Є оборонці, які були на заводі “Азовсталь”. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, територіальної оборони…”, – повідомив Лубінець.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Січня 2024 18:14

З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних
3 Січня 2024 19:27

Сили оборони відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою, – Генштаб
3 Січня 2024 18:51

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на обстріли Росії
3 Січня 2024 17:33

FT: Китай у рази збільшив постачання верстатів для військової промисловості Росії
3 Січня 2024 16:15

Мінімальна зарплата і пенсія з 1 січня зросли — Шмигаль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки