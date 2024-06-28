Суспільство

З російського полону повернули 10 цивільних. Серед них – Наріман Джелял
28 Червня 2024 22:00
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Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял / Фото: Elmaz Akimova

Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

  • Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році.
  • Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. 
  • Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Також вдалось повернути іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

“Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей. Обовʼязково звільнимо всіх наших!”, – додав Зеленський.


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