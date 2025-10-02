        Суспільство

        З російського полону додому повернулися 185 українських захисників

        Галина Шподарева
        2 Жовтня 2025 16:05
        Повернуті з полону захисники / Фото: Володимир Зеленський
        Повернуті з полону захисники / Фото: Володимир Зеленський

        Сьогодні, 2 жовтня, відбувся новий етап обміну військовополоненими. До України з російського полону повернулися 185 захисників.

        Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

        Зі 185 полонених, які сьогодні повернулися до України, 183 – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Усі звільнені з полону – це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

        “Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка”, – написав Зеленський.

        Більшість військових перебували у полоні ще з 2022 року, серед звільнених – захисники Маріуполя, “Азовсталі”, ЧАЕС.

        Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути вже більш ніж 7 тисяч українців.

        Повернення з полону 185 українських захисників, 2 жовтня / Фото: Володимир Зеленський

