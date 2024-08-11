З РФ надходять повідомлення про масовану атаку ЗСУ

У ніч на 11 серпня кілька регіонів Росії зазнали масованої атаки з боку ЗСУ.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Курську уламки ракети впали на житловий будинок на Союзній вулиці. Пошкоджено фасад будинку з 1-го по 9-й поверх, загорілися машини у дворі. Постраждали 16 осіб: 12 із них госпіталізовано, троє – у важкому стані. Решту мешканців будинку евакуювали в пункт тимчасового розміщення.

У Воронезькій області сили ППО збили 16 безпілотників літакового типу. У Воронежі уламки безпілотника, що впав, пошкодили адміністративну будівлю, комунальний об’єкт, автомобілі та кілька приватних будинків. Унаслідок атаки понад 100 осіб залишилися без електрики. Інформації про постраждалих до ранку 11 серпня не надходило.

5 осіб постраждали внаслідок атаки безпілотників у Шебекіно Бєлгородської області. У селищі Малинівка Бєлгородського району внаслідок скидання вибухових пристроїв із безпілотника в одному приватному домоволодінні вибито вікна і посічено паркан, пошкоджено кілька легкових автомобілів. Також ЗСУ атакували село Березівка Борисівського району – там дрон-камікадзе вдарив по двоквартирному будинку. Співробітникам МНС вдалося ліквідувати загоряння.

Жителі села Красна Яруга і найближчих поселень у Бєлгородській області ухвалили рішення тимчасово покинути будинки. Про це повідомив губернатор Гладков.

Повітряна тривога також лунала в Брянській, Липецькій та Орловській областях. МО РФ повідомили про знищення безпілотників літакового типу – по одному над Брянською та Орловською областями, постраждалих і руйнувань немає. У Липецькій області про наслідки атаки не повідомляли.