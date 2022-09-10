Політика

З початку вторгнення російська армія втратила понад 52 тис. особового складу Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рашистів станом на 10 вересня 2022. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2136 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,

артилерійських систем – 1259 (+22) од,

РСЗВ – 311 (+5) од,

засоби ППО ‒ 162 (+3) од,

літаків – 239 (+0) од,

гелікоптерів / – 212 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),

крилаті ракети ‒ 215 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 114 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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