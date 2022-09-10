Політика

З початку вторгнення російська армія втратила понад 52 тис. особового складу

10 Вересня 2022 10:33
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Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рашистів станом на 10 вересня 2022.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2136 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
  • артилерійських систем – 1259 (+22) од,
  • РСЗВ – 311 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+3) од,
  • літаків – 239 (+0) од,
  • гелікоптерів / – 212 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 215 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 114 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.


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