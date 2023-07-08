З початку війни в Україні загинуло 494 дитини

За 500 днів війни загинуло 494 дитини, понад 1050 дітей зазнали поранень, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (472), Харківській (297), Київській (129), Херсонській (115), Запорізькій (91), Миколаївській (89), Дніпропетровській (83), Чернігівській (71) та Луганській (67) ) областях.

Ці дані не є остаточними, йдеться лише про тих, чиї імена вдалося підтвердити, підкреслюють в Генпрокуратурі.

У багатьох регіонах, де продовжуються бойові дії, і на окупованих територіях підрахунок зараз неможливий.

За даними ООН, понад 500 дітей загинуло за 500 днів війни. Загальна кількість мирних жителів України, які загинули з початку війни, з 24 лютого 2022 року перевищила 9 тисяч осіб, напередодні повідомляла останні дані ООН.

В ООН також уточнюють, що загиблих та постраждалих значно більше, наведені цифри – це задокументовані та підтверджені жертви війни.