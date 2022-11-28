З початку війни РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні

За останні дев’ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, 97% російських цілей – цивільні, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

“За останні дев’ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей – цивільні. Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності військових злочинців”, – написав він у Twitter.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022