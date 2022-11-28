Політика

З початку війни РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні

28 Листопада 2022 16:10
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війна, Резніков

За останні дев’ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, 97% російських цілей – цивільні, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

“За останні дев’ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей – цивільні. Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності військових злочинців”, – написав він у Twitter.


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