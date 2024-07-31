Суспільство

З початку війни на 37% зросли борги за комунальні послуги побільшало 
31 Липня 2024 11:36
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борг, комунальні послуги
Ілюстративне фото / AP

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні на 37% побільшало боргів за комунальні послуги, особливо, за опалення та воду.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

Наразі в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги . Від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів побільшало на 37%. 

Найбільше не сплачують на Дніпропетровщині – понад 100 тисяч проваджень, на Харківщині – 94,8 тисяч та Донеччині – 79,7 тисяч.

Від усіх боргів 36,9% становить несплата за опалення – 258,8 тисяч. На другому місці борги за водопостачання – 130,2 тисяч. За світло не сплачують 67,9 тисяч.

Також у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тисяч боргів.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні діяв мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Проте у січні 2024 року уряд скасував цей мораторій, за винятком територій, на яких ведуться бойові дії.


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