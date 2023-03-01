З початку широкомасштабного вторгнення знищено майже 150 тис. окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 149890 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3395 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8) од,
- артилерійських систем – 2393 (+10) од,
- РСЗВ – 479 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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