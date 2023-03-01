Політика

З початку широкомасштабного вторгнення знищено майже 150 тис. окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 149890 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3395 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8) од,

артилерійських систем – 2393 (+10) од,

РСЗВ – 479 (+1) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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