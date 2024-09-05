Політика

Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень на використання американського озброєння 
5 Вересня 2024 19:06
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зброя, сша
Спікер Ради Руслан Стефанчук та спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: facebook/stefanchuk.official

Під час візиту до Італії голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч з спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Про це Стефанчук повідомив у себе в Facebook.

“Під час зустрічі ми зосередились на безпековій ситуації в Україні, розказав про останні терористичні атаки, до яких вдалась росія. Наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов і обмежень”, – повідомив Стефанчук.

Також спікер ВР окреслив список найнеобхідніших оборонних потреб сил безпеки і оборони України, серед яких системи ППО та літаки F-16.

“Також велику увагу приділили ситуації в енергетичній сфері з огляду на атаки рф по критичній інфраструктурі України”, – додав Стефанчук.


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