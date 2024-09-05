Українська дзюдоїстка Ніколайчик виборола “золото” у фіналі Паралімпіади-2024

Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик здобула золоту медаль у фіналі Паралімпійських ігор-2024. Українка перемогла у поєдинку японку Шізуку Хайнгай в одиночному турнірі серед жінок у вазі до 48 кг.

Для України це перше золото в дзюдо за 8 років на Паралімпіадах, повідомляє “Суспільне спорт”.

Ніколайчик лворазова чемпіонка світу (2014, 2022 роки) та Європи (2022, 2023) з дзюдо. До цих Ігор мала в активі дві “бронзи” Паралімпіад: Лондон-2012 та Токіо-2020.

Паралімпіада-2024: всі золоті медалі України