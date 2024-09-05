Спорт

Українська дзюдоїстка Ніколайчик виборола “золото” у фіналі Паралімпіади-2024
5 Вересня 2024 18:43
читать на русском →
олімпіада
Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик здобула золоту медаль у фіналі Паралімпійських ігор-2024. Українка перемогла у поєдинку японку Шізуку Хайнгай в одиночному турнірі серед жінок у вазі до 48 кг.

Для України це перше золото в дзюдо за 8 років на Паралімпіадах, повідомляє “Суспільне спорт”.

Ніколайчик лворазова чемпіонка світу (2014, 2022 роки) та Європи (2022, 2023) з дзюдо. До цих Ігор мала в активі дві “бронзи” Паралімпіад: Лондон-2012 та Токіо-2020.

Паралімпіада-2024: всі золоті медалі України

  • Плавання: Олександр Комаров (100 м вільним стилем, клас S5), Денис Остапченко (50 м на спині, S3), Юрій Шенгур (100 м на спині, S7), Михайло Сербін (100 м на спині, S11), Ярослав Денисенко (100 м вільним стилем, S12), Андрій Трусов (50 м вільним стилем, S7), Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко та Ярослав Денисенко (естафета 4х100 вільним стилем)
  • Легка атлетика: Оксана Зубковська (стрибки у довжину, T12), Наталія Кобзар (400 м, Т37), Юлія Шуляр (400 м, T20), Олександр Яровий (штовхання ядра, F20), Ігор Цвєтов (100 м, T35), Анастасія Москаленко (штовхання ядра, F32), Марія Помазан (штовхання ядра, F35).
  • Дзюдо: Наталія Ніколайчик (у вазі до 46 кг)

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Вересня 2024 16:49

Кадрові зміни в Кабміні: Рада призначила нових міністрів
5 Вересня 2024 18:05

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Полтаві завершено
5 Вересня 2024 17:45

“Велике перезавантаження” уряду: що відомо про нових міністрів
5 Вересня 2024 16:56

Правоохоронці затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за соцвиплати для поранених воїнів
5 Вересня 2024 16:18

Президент Румунії підписав указ про передачу Україні ЗРК Patriot
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки