Українська дзюдоїстка Ніколайчик виборола “золото” у фіналі Паралімпіади-2024

Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик здобула золоту медаль у фіналі Паралімпійських ігор-2024. Українка перемогла у поєдинку японку Шізуку Хайнгай в одиночному турнірі серед жінок у вазі до 48 кг.
Для України це перше золото в дзюдо за 8 років на Паралімпіадах, повідомляє “Суспільне спорт”.
Ніколайчик лворазова чемпіонка світу (2014, 2022 роки) та Європи (2022, 2023) з дзюдо. До цих Ігор мала в активі дві “бронзи” Паралімпіад: Лондон-2012 та Токіо-2020.
Паралімпіада-2024: всі золоті медалі України
- Плавання: Олександр Комаров (100 м вільним стилем, клас S5), Денис Остапченко (50 м на спині, S3), Юрій Шенгур (100 м на спині, S7), Михайло Сербін (100 м на спині, S11), Ярослав Денисенко (100 м вільним стилем, S12), Андрій Трусов (50 м вільним стилем, S7), Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко та Ярослав Денисенко (естафета 4х100 вільним стилем)
- Легка атлетика: Оксана Зубковська (стрибки у довжину, T12), Наталія Кобзар (400 м, Т37), Юлія Шуляр (400 м, T20), Олександр Яровий (штовхання ядра, F20), Ігор Цвєтов (100 м, T35), Анастасія Москаленко (штовхання ядра, F32), Марія Помазан (штовхання ядра, F35).
- Дзюдо: Наталія Ніколайчик (у вазі до 46 кг)