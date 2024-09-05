Економіка

Швеція виділила 44 млн євро на підтримку енергетики України
5 Вересня 2024 21:04
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допомога, швеція
Ілюстративне фото / Unsplash

Уряд Швеції ухвалив рішення скерувати додаткові 500 мільйонів шведських крон (майже 44 мільйони євро) на підтримку опалення та електропостачання в Україні.

Про це повідомляє пресслужба шведського уряду.

На виділені кошти буде профінансоване встановлення двох газових турбін для виробництва електроенергії.

“Ця нова підтримка спрямована на виробництво електроенергії для близько 185 000 людей і допоможе підтримувати українське суспільство, економіку та бізнес. Це має вирішальне значення для стійкості України”, – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл.


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