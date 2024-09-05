Політика

Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака, двоє з них отримали міністерські посади
5 Вересня 2024 20:17
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зеленський, кадри
Укази президент України

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох заступників керівника Офісу президента – Миколу Точицького, Олексія Кулебу та Юлію Соколовську.

Відповідні укази опубліковані на сайті ОП.

Сьогодні Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем’єра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України, а Микола Точицький стане міністром культури та стратегічних комунікацій.

Чи отримає нову посаду в Юлія Соколовська – наразі невідомо. При цьому Ірина Верещук, яку звільнили з посади голови Мінреінтеграції, може стати заступником керівника ОП замість Соколовської.


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