Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака, двоє з них отримали міністерські посади

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох заступників керівника Офісу президента – Миколу Точицького, Олексія Кулебу та Юлію Соколовську.

Відповідні укази опубліковані на сайті ОП.

Сьогодні Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем’єра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України, а Микола Точицький стане міністром культури та стратегічних комунікацій.

Чи отримає нову посаду в Юлія Соколовська – наразі невідомо. При цьому Ірина Верещук, яку звільнили з посади голови Мінреінтеграції, може стати заступником керівника ОП замість Соколовської.