Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Полтаві завершено

У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на території інституту зв’язку, по якому російські окупанти завдали раетого удару.

За даними ДСНС, загинули 55 людей, поранень зазнали 328. Нині фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл.

3 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Полтаві. Під атаку ворога потрапили будівля навчального центру, сусідня лікарня, також частково була зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.

Командування Сухопутних військ повідомило, що проведуть “розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті”. Також перевірять, чи належним чином здійснювали керівництво закладом. На подібних об’єктах мають посилити заходи щодо убезпечення особового складу і перевірити дисципліну у військових частинах.