Техно

Перший у світі договір про використання ШІ підпишуть США, Британія та країни ЄС
5 Вересня 2024 21:33
читать на русском →
штучний інтелект
Ілюстративне фото / freepik

США, Велика Британія та Євросоюз підпишуть перший юридично обов’язковий міжнародний договір щодо використання штучного інтелекту.

Конвенцію про штучний інтелект ухвалили ще у травні. На її розробку пішло кілька років, а обговорювали її між 57 державами. Конвенція спрямована на усунення ризиків, які може становити штучний інтелект, а також на заохочення відповідальних інновацій, пише Reuters.

“Ця конвенція є важливим кроком на шляху до забезпечення того, щоб ці нові технології могли бути використані без шкоди для наших найстаріших цінностей, таких як права людини та верховенство права”, – сказала у своїй заяві міністр юстиції Великої Британії Шабана Махмуд.

Конвенція відрізняється від Закону ЄС про штучний інтелект (метою якого є запровадження спільної нормативно-правової бази для ШІ), що набув чинності минулого місяця. Вона зосереджена на захисті прав людини.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Вересня 2024 20:46

Силам оборони вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку, – Сирський
5 Вересня 2024 18:05

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Полтаві завершено
5 Вересня 2024 17:45

“Велике перезавантаження” уряду: що відомо про нових міністрів
5 Вересня 2024 16:56

Правоохоронці затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за соцвиплати для поранених воїнів
5 Вересня 2024 16:49

Кадрові зміни в Кабміні: Рада призначила нових міністрів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки