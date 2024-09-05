Перший у світі договір про використання ШІ підпишуть США, Британія та країни ЄС

США, Велика Британія та Євросоюз підпишуть перший юридично обов’язковий міжнародний договір щодо використання штучного інтелекту.

Конвенцію про штучний інтелект ухвалили ще у травні. На її розробку пішло кілька років, а обговорювали її між 57 державами. Конвенція спрямована на усунення ризиків, які може становити штучний інтелект, а також на заохочення відповідальних інновацій, пише Reuters.

“Ця конвенція є важливим кроком на шляху до забезпечення того, щоб ці нові технології могли бути використані без шкоди для наших найстаріших цінностей, таких як права людини та верховенство права”, – сказала у своїй заяві міністр юстиції Великої Британії Шабана Махмуд.

Конвенція відрізняється від Закону ЄС про штучний інтелект (метою якого є запровадження спільної нормативно-правової бази для ШІ), що набув чинності минулого місяця. Вона зосереджена на захисті прав людини.