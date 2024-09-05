Суспільство

Силам оборони вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку, – Сирський
5 Вересня 2024 20:46
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курська операція, покровськ, сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час інтерв'ю для телеканалу CNN

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська зуміли зупинити просування росіян на Покровському напрямку.

Про це він сказав у своєму першому телевізійному інтерв’ю для CNN.

Як розповів Сирський, Росія планувала почати нову атаку на Україну з Курської області ще до операції ЗСУ.

“Вона (Курська операція) зменшила загрозу наступу противника. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він відчув те, що ми відчуваємо щодня”, – наголосив Сирський.

Головнокомандувач також розповів про основні цілі операції: не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу, відволікти сили Москви, створити зону безпеки і запобігти транскордонному обстрілу цивільних об’єктів, узяти військовополонених і підняти моральний дух українських військ і нації.

Генерал зазначив, що Москва перекинула під Курськ десятки тисяч військовослужбовців, включно з найкращими десантно-штурмовими підрозділами.

Сирський також підтвердив, що Україна відчуває величезний тиск у районі Покровська, проте українським воїнам вдається зупиняти просування окупантів.

“За останні шість днів противник не просунувся у напрямку Покровська. Іншими словами, наша стратегія працює”, – сказав він.

Українські військові змогли позбавити росіян можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших напрямків, заявив генерал і додав, що це ослаблення відчутне в інших районах, кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися.


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