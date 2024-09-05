Силам оборони вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська зуміли зупинити просування росіян на Покровському напрямку.

Про це він сказав у своєму першому телевізійному інтерв’ю для CNN.

Як розповів Сирський, Росія планувала почати нову атаку на Україну з Курської області ще до операції ЗСУ.

“Вона (Курська операція) зменшила загрозу наступу противника. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він відчув те, що ми відчуваємо щодня”, – наголосив Сирський.

Головнокомандувач також розповів про основні цілі операції: не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу, відволікти сили Москви, створити зону безпеки і запобігти транскордонному обстрілу цивільних об’єктів, узяти військовополонених і підняти моральний дух українських військ і нації.

Генерал зазначив, що Москва перекинула під Курськ десятки тисяч військовослужбовців, включно з найкращими десантно-штурмовими підрозділами.

Сирський також підтвердив, що Україна відчуває величезний тиск у районі Покровська, проте українським воїнам вдається зупиняти просування окупантів.

“За останні шість днів противник не просунувся у напрямку Покровська. Іншими словами, наша стратегія працює”, – сказав він.

Українські військові змогли позбавити росіян можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших напрямків, заявив генерал і додав, що це ослаблення відчутне в інших районах, кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися.