Правоохоронці затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за соцвиплати для поранених воїнів

Правоохоронці затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“У результаті комплексних заходів затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця”, – йдеться у повідомленні.
Як встановило розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій.
В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.
Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн.
Наразі всіх трьох фігурантів затримано “на гарячому” після передачі їм одного з траншів.
Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.