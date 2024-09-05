Кримінал

Правоохоронці затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за соцвиплати для поранених воїнів
5 Вересня 2024 16:56
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Правоохоронці затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“У результаті комплексних заходів затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця”, – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій.

В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн.

Наразі всіх трьох фігурантів затримано “на гарячому” після передачі їм одного з траншів.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат / Фото: СБУ

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