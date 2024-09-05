В Одесі затримали чоловіка, який стріляв у таксиста

Поліцейські затримали жителя Одеси, який влаштував стрілянину біля житлового комплексу в Аркадії.

Як повідомили у Нацполіції, подія сталась вранці поруч з багатоповерхівками на вулиці Генуезькій.

Таксист доставив у пункт призначення пасажира, але той передумав виходити й захотів, аби його везли в інше місце. Водій відмовився й чоловік почав з ним сперечатись та лаятись.

“Керманич настояв, щоб громадянин залишив салон, той вийшов і двічі вистрелив з пістолета травматичної дії в бік автівки й завдав зброєю ударів по кузову транспортного засобу”, – повідомили у поліції.

Водій не отримав тілесних ушкоджень, він відʼїхав та зателефонував до поліції. Тим часом одесит сховався у підземному паркінгу, де його знайшли правоохоронці та вилучили у нього гільзи та пістолет як речові докази, надалі їх скерують на експертизу.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 грн.