Найближчими днями в Україні буде сонячно та тепло

Короткочасні дощі та гроза у п’ятницю, 6 вересня, пройдуть лише в Одеській області та в Криму, на решті територій України опади не прогнозуються, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Карпатах уночі 7-12°, удень 17-22°. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у п’ятницю, 6 вересня, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

У суботу, 7 вересня, також буде сухо практично по всій території країни, лише в Криму подекуди невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 18°, у північних і східних областях 9-14°; удень 23-28°.

У Києві в суботу без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.