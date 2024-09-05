Суспільство

Найближчими днями в Україні буде сонячно та тепло
5 Вересня 2024 21:52
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Чорнобривці у саду Шевченка у Харкові / Фото: Суспільне

Короткочасні дощі та гроза у п’ятницю, 6 вересня, пройдуть лише в Одеській області та в Криму, на решті територій України опади не прогнозуються, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Карпатах уночі 7-12°, удень 17-22°. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у п’ятницю, 6 вересня, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

У суботу, 7 вересня, також буде сухо практично по всій території країни, лише в Криму подекуди невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 18°, у північних і східних областях 9-14°; удень 23-28°.

У Києві в суботу без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.


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