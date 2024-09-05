Кадрові зміни в Кабміні: Рада призначила нових міністрів

3 вересня в українському уряді почалося масштабне перезавантаження. Інформація про це почала з’являтися з початку літа, а напередодні голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія анонсував, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін.

Президент Володимир Зеленський назвав зміни в уряді – оновлення для посилення держави.

“Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов’язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках”, – заявив Зеленський.

3 вересня голова Фонду держмайна Віталій Коваль і одразу пʼять міністрів – Олександр Камишін, Денис Малюська, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина – подали до Верховної Ради заяви про відставку, а 4 вересня до них приєднався голова МЗС Дмитро Кулеба.

Згодом до парламенту передали список кандидатів, яких пропонують обрати очільниками міністерств і Рада взялась за роботу:

Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на пост очільника Міністерства закордонних справ.

Очільницею Міністерства юстиції та віцепремʼєр-міністеркою з євроінтеграції стала Ольга Стефанішина.

Рада проголосувала за призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.

Очільницею Міністерства екології призначили Світлану Гринчук.

Рада підтримала призначення Матвія Бідного очільником Міністерства молоді та спорту. Від листопада минулого року він був виконувачем обовʼязків міністра.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій тепер очолить Микола Точицький, який з квітня 2024 року був заступником керівника ОП Андрія Єрмака.

Рада назначила Наталю Калмикову на посаду Міністра у справах ветеранів України. Раніше працювала у Міноборони та директором ветеранського фонду.

Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. До цього він очолював “УкрОборонПром”.

Віталій Коваль призначений на посаду міністра аграрної політики і продовольства. Раніше він очолював Фонд держмайна.

Урядовці, які не змінили посади після “перезавантаження”: