Кадрові зміни в Кабміні: Рада призначила нових міністрів

3 вересня в українському уряді почалося масштабне перезавантаження. Інформація про це почала з’являтися з початку літа, а напередодні голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія анонсував, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін.
Президент Володимир Зеленський назвав зміни в уряді – оновлення для посилення держави.
“Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов’язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках”, – заявив Зеленський.
3 вересня голова Фонду держмайна Віталій Коваль і одразу пʼять міністрів – Олександр Камишін, Денис Малюська, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина – подали до Верховної Ради заяви про відставку, а 4 вересня до них приєднався голова МЗС Дмитро Кулеба.
Згодом до парламенту передали список кандидатів, яких пропонують обрати очільниками міністерств і Рада взялась за роботу:
- Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на пост очільника Міністерства закордонних справ.
- Очільницею Міністерства юстиції та віцепремʼєр-міністеркою з євроінтеграції стала Ольга Стефанішина.
- Рада проголосувала за призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.
- Очільницею Міністерства екології призначили Світлану Гринчук.
- Рада підтримала призначення Матвія Бідного очільником Міністерства молоді та спорту. Від листопада минулого року він був виконувачем обовʼязків міністра.
- Міністерство культури та стратегічних комунікацій тепер очолить Микола Точицький, який з квітня 2024 року був заступником керівника ОП Андрія Єрмака.
- Рада назначила Наталю Калмикову на посаду Міністра у справах ветеранів України. Раніше працювала у Міноборони та директором ветеранського фонду.
- Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. До цього він очолював “УкрОборонПром”.
- Віталій Коваль призначений на посаду міністра аграрної політики і продовольства. Раніше він очолював Фонд держмайна.
Урядовці, які не змінили посади після “перезавантаження”:
- Прем’єр-міністр України – Денис Шмигаль;
- Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки – Юлія Свириденко;
- Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України – Михайло Федоров;
- Міністр Кабінету Міністрів України – Олег Немчінов;
- Міністр енергетики України – Герман Галущенко;
- Міністерка соціальної політики України – Оксана Жолнович;
- Міністр внутрішніх справ України – Ігор Клименко;
- Міністр освіти і науки України – Оксен Лісовий;
- Міністр охорони здоров’я України – Віктор Ляшко;
- Міністр фінансів України – Сергій Марченко;
- Міністр оборони України – Рустем Умєров.