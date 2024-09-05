Політика

Кадрові зміни в Кабміні: Рада призначила нових міністрів
5 Вересня 2024 16:49
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3 вересня в українському уряді почалося масштабне перезавантаження. Інформація про це почала з’являтися з початку літа, а напередодні голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія анонсував, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін.

Президент Володимир Зеленський назвав зміни в уряді – оновлення для посилення держави.

“Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов’язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках”, – заявив Зеленський.

3 вересня голова Фонду держмайна Віталій Коваль і одразу пʼять міністрів – Олександр Камишін, Денис Малюська, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина – подали до Верховної Ради заяви про відставку, а 4 вересня до них приєднався голова МЗС Дмитро Кулеба.

Згодом до парламенту передали список кандидатів, яких пропонують обрати очільниками міністерств і Рада взялась за роботу:

  • Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на пост очільника Міністерства закордонних справ.
  • Очільницею Міністерства юстиції та віцепремʼєр-міністеркою з євроінтеграції стала Ольга Стефанішина.
  • Рада проголосувала за призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.
  • Очільницею Міністерства екології призначили Світлану Гринчук. 
  • Рада підтримала призначення Матвія Бідного очільником Міністерства молоді та спорту. Від листопада минулого року він був виконувачем обовʼязків міністра.
  • Міністерство культури та стратегічних комунікацій тепер очолить Микола Точицький, який з квітня 2024 року був заступником керівника ОП Андрія Єрмака.
  • Рада назначила Наталю Калмикову на посаду Міністра у справах ветеранів України. Раніше працювала у Міноборони та директором ветеранського фонду.
  • Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. До цього він очолював “УкрОборонПром”.
  • Віталій Коваль призначений на посаду міністра аграрної політики і продовольства. Раніше він очолював Фонд держмайна.

Урядовці, які не змінили посади після “перезавантаження”:

  • Прем’єр-міністр України – Денис Шмигаль;
  • Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки – Юлія Свириденко;
  • Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України – Михайло Федоров;
  • Міністр Кабінету Міністрів України – Олег Немчінов;
  • Міністр енергетики України – Герман Галущенко;
  • Міністерка соціальної політики України – Оксана Жолнович;
  • Міністр внутрішніх справ України – Ігор Клименко;
  • Міністр освіти і науки України – Оксен Лісовий;
  • Міністр охорони здоров’я України – Віктор Ляшко;
  • Міністр фінансів України – Сергій Марченко;
  • Міністр оборони України – Рустем Умєров.

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