З початку повномасштабного вторгнення понад 52 тисячі людей зникли безвісти, – Лубінець

Понад 52 тисячі людей — у розшуку від початку повномасштабного вторгнення, серед них понад 3 676 зниклих дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на дослідження від Texty.org.ua.

Від 24 лютого 2022 року вважаються зниклими безвісти 52 673 особи, близько 37 000 із них – за особливих обставин. За цей же час зафіксовано 3 676 фактів зникнення дітей.

Омбудсман наголосив, що в умовах повномасштабної війни, будь-яка інформація, що може допомогти родичам зниклих їх знайти, є критично важливою.

Саме завдяки відкритим даним створюються алгоритми розшуку:

знаходять громадян України за кордоном або в полоні через міжнародні та гуманітарні місії;

співпрацюють державні установи, неурядові організації та громадськість;

попереджаються та виявляються випадки шахрайства з документами безвісти зниклих осіб;

фіксуються злочини окупантів.

“Найбільше горе, яке приносить загарбницька війна Росії проти України – це людські втрати. Ми маємо робити все можливе, аби країна-терорист понесла відповідальність за кожне зруйноване життя українського народу!”, – зазначив Лубінець.