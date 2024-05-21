Суспільство

З початку повномасштабного вторгнення понад 52 тисячі людей зникли безвісти, – Лубінець

21 Травня 2024 17:47
війна
Ілюстративне фото / Texty.org.ua

Понад 52 тисячі людей — у розшуку від початку повномасштабного вторгнення, серед них понад 3 676 зниклих дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на дослідження від Texty.org.ua.

Від 24 лютого 2022 року вважаються зниклими безвісти 52 673 особи, близько 37 000 із них – за особливих обставин. За цей же час зафіксовано 3 676 фактів зникнення дітей.

Омбудсман наголосив, що в умовах повномасштабної війни, будь-яка інформація, що може допомогти родичам зниклих їх знайти, є критично важливою.

Саме завдяки відкритим даним створюються алгоритми розшуку:

  • знаходять громадян України за кордоном або в полоні через міжнародні та гуманітарні місії;
  • співпрацюють державні установи, неурядові організації та громадськість;
  • попереджаються та виявляються випадки шахрайства з документами безвісти зниклих осіб;
  • фіксуються злочини окупантів.

“Найбільше горе, яке приносить загарбницька війна Росії проти України – це людські втрати. Ми маємо робити все можливе, аби країна-терорист понесла відповідальність за кожне зруйноване життя українського народу!”, – зазначив Лубінець.


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