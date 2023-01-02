З початку грудня ціни на газ у Європі зменшилися вдвічі

Завдяки незвичайно м’якій погоді ціни на природний газ у Європі на початку нового року продовжили падіння. У понеділок, 2 січня, ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину. Настільки дешево європейський газ востаннє продавався в лютому 2022 року до початку війни Росії проти України.

Через деякий час ціни на TTF підвищилися до 73 євро. Загалом з початку грудня вони зменшилися в середньому вдвічі. Рекордні ціни були зафіксовані минулого літа (345 євро за мегават/год). Це було викликано припиненням постачання природного газу з Росії.

Споживання газу у Європі на тлі нинішніх м’яких температур знижується. До нового року температура у Німеччині місцями перевищувала плюс 20 градусів. Німецька метеослужба зафіксувала найтепліший переддень нового року в країні за весь час моніторингу погоди. На зниження цін на природний газ вплинув також той факт, що останнім часом все більше енергії в Європі видобувається за рахунок вітряків.