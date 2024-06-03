Суспільство

З початку доби ворог атакував вже понад сто разів, – Генштаб

3 Червня 2024 21:57
читать на русском →
війна
Робота "реактивників" 110 ОМБр / Фото: 110 ОМБр

Загальна кількість атак російських окупантів на позиції українських військ по всій протяжності фронту з початку доби складає вже 102.

Про це повідомляється у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 19:00.

  • На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно (рф).
  • На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. З них два бойових зіткнення ще тривають.
  • На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. 10 з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.
  • На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими й пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки. На напрямку ворог застосовує КАБи. Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському.
  • Крім того, ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Ворог атакував тут протягом дня сім разів.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Червня 2024 18:28

Білий дім оголосив, хто поїде на Саміт миру у Швейцарії
3 Червня 2024 19:42

Італія може відправити в Україну ще одну систему ППО SAMP/T, – Reuters
3 Червня 2024 16:55

Польські фермери знову планують блокувати кордон
3 Червня 2024 15:37

Заступника глави НАЗК Ситника звільнили з посади
3 Червня 2024 14:38

На Бєлгородщині ЗСУ уразили російський ЗРК С-400
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки