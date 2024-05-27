Суспільство

З окупованої Херсонщини евакуювали ще одну родину

27 Травня 2024 11:45
читать на русском →
Ілюстративне фото / Getty Images

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області евакуювали  багатодітну родину з сімома дітей.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Днями “Save Ukraine” вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів. Це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків”, – поінформував Прокудін.

Зазначається, що наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.

За словами начальника ОВА, ця рятувальна операція була складною, але завдяки зусиллям волонтерів нині сімʼя перебуває в безпеці під наглядом лікарів і психологів.

Прокудін додав, що з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію цьогоріч вдалося повернути 101 дитину.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Травня 2024 12:28

Підліток втопився в річці на Закарпатті 
27 Травня 2024 11:40

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Іспанії
27 Травня 2024 10:36

Кількість загиблих внаслідок удару по “Епіцентру” у Харкові зросла до 17
27 Травня 2024 09:30

Пасажирський автобус потрапив у ДТП у Туреччині: є загиблі 
27 Травня 2024 08:45

Дрон ГУР атакував РЛС в Росії на відстані понад 1800 км
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки