З окупованої Херсонщини евакуювали ще одну родину

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області евакуювали багатодітну родину з сімома дітей.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Днями “Save Ukraine” вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів. Це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків”, – поінформував Прокудін.

Зазначається, що наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.

За словами начальника ОВА, ця рятувальна операція була складною, але завдяки зусиллям волонтерів нині сімʼя перебуває в безпеці під наглядом лікарів і психологів.

Прокудін додав, що з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію цьогоріч вдалося повернути 101 дитину.