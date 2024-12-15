Ракетний удар по Харкову: у прокуратурі надали подробиці

15 грудня близько 11:00 російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ракета влучила у землю на території спортивного комплексу в Київському районі міста. Внаслідок атаки постраждала 48-річна жінка. Її госпіталізували з пораненнями до медичного закладу.

За попередніми даними, удар було здійснено балістичною ракетою «Іскандер-М».

Харківська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції продовжують документувати наслідки злочину, вчиненого російськими військовими.