Кримінал

Ракетний удар по Харкову: у прокуратурі надали подробиці
15 Грудня 2024 15:49
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прокуратура, ракетний удар, харків
Ракетний удар по Харкову: розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину / Фото обласна прокуратура

15 грудня близько 11:00 російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ракета влучила у землю на території спортивного комплексу в Київському районі міста. Внаслідок атаки постраждала 48-річна жінка. Її госпіталізували з пораненнями до медичного закладу.

За попередніми даними, удар було здійснено балістичною ракетою «Іскандер-М».

Харківська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції продовжують документувати наслідки злочину, вчиненого російськими військовими.


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