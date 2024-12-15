Українцям перераховано 4,5 мільярда гривень за програмою “єПідтримка”

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові результати програми «єПідтримка». Станом на сьогодні українці подали майже 7,5 мільйона заявок на участь у програмі, з них понад 2 мільйони — для дітей.

“Виплати вже тривають, і 4,5 мільярда гривень перераховані людям. Найбільший напрям витрат — це оплата комунальних послуг. Зараз, узимку, дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей, наші українські сім’ї,” — зазначив Президент.

Окрім комунальних платежів, за допомогою «єПідтримки» можна сплатити за квитки на залізницю, придбати українські книжки чи зробити донати на підтримку волонтерських ініціатив.

Президент закликав громадян реєструватися для участі в програмі, адже вона спрямована на підтримку всіх українців у складний зимовий період.