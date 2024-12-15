На гірськолижному курорті в Грузії виявлено тіла 12 загиблих

У селі Гудаурі, на території популярного гірськолижного курорту, знайдено мертвими 12 осіб, повідомляє МВС Грузії.

Тіла виявили в спальнях на другому поверсі будівлі, де розташовувався індійський ресторан. Серед загиблих – 11 іноземців і один громадянин Грузії. Громадянства іноземців поки що не уточнюють.

За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілах немає. Правоохоронці припускають, що причиною трагедії став нещасний випадок.

Поруч зі спальнями знаходився генератор, який увімкнули напередодні, імовірно, через перебої з електропостачанням.

Поліція почала розслідування за статтею про заподіяння смерті з необережності.