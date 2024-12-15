Спорт

Збірна України посіла 12-те місце в чоловічій естафеті на Кубку світу з біатлону в Гохфільцені
15 Грудня 2024 17:32
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Переможці чоловічої естафети на Кубку світу в Гохфільцені збірна Франції / Фото International Biathlon Union @biathlonworld

У неділю, 15 грудня, в австрійському Гохфільцені завершився другий етап Кубка світу з біатлону 2024/25, де відбулася чоловіча естафета. Українську команду в складі Артема Тищенка, Віталія Мандзіна, Антона Дудченка та Дмитра Підручного фінішувала на 12-му місці.

Тищенко на першому етапі продемонстрував бездоганну стрільбу на лежачи, зберігши за собою 12-ту позицію після першого вогневого рубежу. На стійці він використав один додатковий патрон, але через повільний хід передав естафету лише 18-м.

На другому етапі Мандзин також відмінно відстрілявся на лежачій позиції, піднявши команду на 17-те місце, але дві промахи на стоячій стрільбі, що призвели до штрафних кіл, знизили позицію до 18-го місця. Віталій передав естафету на цій же позиції.

Дудченко на третьому етапі також відзначився точною стрільбою лежачи, піднявши команду на 17-те місце. На стійці Антон використав два додаткові патрони, але зміг залишити команду на 17-му місці, передавши естафету 16-м.

На заключному етапі Підручний двічі схибив на лежачій стрільбі, але з ідеальною роботою на стоячій позиції підняв команду на 13-те місце. У підсумку він фінішував 12-м.

Перемогу в естафеті здобула команда Франції, на другому місці опинилася Норвегія, а трійку призерів замкнула Швеція.

Раніше сьогодні жіноча збірна України посіла 7-ме місце в естафеті на Кубку світу в Гохфільцені.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться з 19 по 22 грудня в Ансі – Ле-Гран-Борнан (Франція).


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