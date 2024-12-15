Окупанти збільшили використання дронів і артилерійських боєприпасів на півдні України

Окупаційні війська значно активізували використання дронів на півдні України, зокрема збільшилася кількість FPV-дронів і розвідувальних безпілотників. Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

“Використання FPV-дронів та розвідувальних безпілотників зросло майже вдвічі, а в окремих випадках — втричі. Крім того, кількість боєприпасів, застосованих під час артилерійських обстрілів, також збільшилася майже вдвічі”, — зазначив він.

Волошин пояснив таку активізацію можливим наміром окупантів захопити південну частину Донецької області та вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською областю.