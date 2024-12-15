Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 грудня 2024: ситуація на фронті

На лінії бойового зіткнення ситуація залишається складною. Сили оборони України продовжують вживати заходи для зриву наступальних планів агресора, активно знищуючи техніку та особовий склад ворога.
З початку доби відбулося 152 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога зафіксована на Сіверському, Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.
Ворожа артилерія та міномети завдали ударів по громадах Сумщини та Чернігівщини, зокрема в районах Блешні, Порозка та Славгорода. На Харківському напрямку противник намагається посилити тиск на наші позиції, зокрема в напрямку Високої Яруги та Вовчанська, і зазнав кількох поразок від української оборони.
- На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції українських сил в районах Загризового та Лозової. Бої продовжуються.
- На Лиманському напрямку російські війська здійснили кілька атак поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів, однак українські підрозділи успішно відбивають ворожі наступи.
- Сили оборони також успішно відбили десятки атак на Сіверському напрямку, зокрема в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Ворог активно використовує авіацію, і Сіверськ потрапив під авіаудари.
- На Торецькому напрямку противник провів кілька атак на Торецьк та Щербинівку, однак дві атаки вже відбито. Ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, зокрема по Кримському.
- На Покровському напрямку, незважаючи на активні спроби ворога прорвати оборону, українські воїни відбили 13 атак, ще 7 боїв тривають. Ворог продовжує бомбардувати мирні міста, зокрема Олександрополь та Миколаївку.
- На Курахівському напрямку агресор провів 23 атаки поблизу Старих Тернів та Курахового, 15 з яких успішно відбито. Бої тривають, і ворог не припиняє авіаударів по місцях скупчення українських військ.
- На Времівському напрямку українські підрозділи відбили 12 штурмів ворога, який активно атакує в районах Костянтинопольського, Зеленівки та Макарівки.
- На Оріхівському напрямку окупанти продовжують обстріли мирних об’єктів цивільної інфраструктури на підконтрольній Україні території.
- Двічі безрезультатно ворог намагався штурмувати наші позиції на Придніпровському напрямку.
- Операція в Курській області триває, авіація та артилерія ворога продовжують завдавати ударів по своїй території. Сьогодні українські війська відбили 11 атак агресора, бої тривають на 17 локаціях.