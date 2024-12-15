Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 грудня 2024: ситуація на фронті

На лінії бойового зіткнення ситуація залишається складною. Сили оборони України продовжують вживати заходи для зриву наступальних планів агресора, активно знищуючи техніку та особовий склад ворога.

З початку доби відбулося 152 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога зафіксована на Сіверському, Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

Ворожа артилерія та міномети завдали ударів по громадах Сумщини та Чернігівщини, зокрема в районах Блешні, Порозка та Славгорода. На Харківському напрямку противник намагається посилити тиск на наші позиції, зокрема в напрямку Високої Яруги та Вовчанська, і зазнав кількох поразок від української оборони.