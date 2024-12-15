Політика

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 грудня 2024: ситуація на фронті
15 Грудня 2024 16:30
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

На лінії бойового зіткнення ситуація залишається складною. Сили оборони України продовжують вживати заходи для зриву наступальних планів агресора, активно знищуючи техніку та особовий склад ворога.

З початку доби відбулося 152 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога зафіксована на Сіверському, Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

Ворожа артилерія та міномети завдали ударів по громадах Сумщини та Чернігівщини, зокрема в районах Блешні, Порозка та Славгорода. На Харківському напрямку противник намагається посилити тиск на наші позиції, зокрема в напрямку Високої Яруги та Вовчанська, і зазнав кількох поразок від української оборони.

  • На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції українських сил в районах Загризового та Лозової. Бої продовжуються.
  • На Лиманському напрямку російські війська здійснили кілька атак поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів, однак українські підрозділи успішно відбивають ворожі наступи.
  • Сили оборони також успішно відбили десятки атак на Сіверському напрямку, зокрема в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Ворог активно використовує авіацію, і Сіверськ потрапив під авіаудари.
  • На Торецькому напрямку противник провів кілька атак на Торецьк та Щербинівку, однак дві атаки вже відбито. Ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, зокрема по Кримському.
  • На Покровському напрямку, незважаючи на активні спроби ворога прорвати оборону, українські воїни відбили 13 атак, ще 7 боїв тривають. Ворог продовжує бомбардувати мирні міста, зокрема Олександрополь та Миколаївку.
  • На Курахівському напрямку агресор провів 23 атаки поблизу Старих Тернів та Курахового, 15 з яких успішно відбито. Бої тривають, і ворог не припиняє авіаударів по місцях скупчення українських військ.
  • На Времівському напрямку українські підрозділи відбили 12 штурмів ворога, який активно атакує в районах Костянтинопольського, Зеленівки та Макарівки.
  • На Оріхівському напрямку окупанти продовжують обстріли мирних об’єктів цивільної інфраструктури на підконтрольній Україні території.
  • Двічі безрезультатно ворог намагався штурмувати наші позиції на Придніпровському напрямку.
  • Операція в Курській області триває, авіація та артилерія ворога продовжують завдавати ударів по своїй території. Сьогодні українські війська відбили 11 атак агресора, бої тривають на 17 локаціях.

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Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 грудня 2024: ситуація на фронті
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