Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу з біатлону

У неділю, 15 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гохфільцен відбулася жіноча естафета. Збірна України у складі Христини Дмитренко, Юлії Джими, Анни Кривонос та Олени Городної фінішувала сьомою.

Хід гонки

На першому етапі Христина Дмитренко продемонструвала влучну та швидку стрільбу. Вона залишила вогневий рубіж на п’ятій позиції після стрільби лежачи, а після бездоганної стійки підняла команду на четверте місце, передавши естафету шостою.

Юлія Джима, яка виступала на другому етапі, чисто відстрілялася лежачи, піднявши Україну на другу позицію. Проте два додаткові патрони на стійці опустили її на шосте місце, з якого вона передала естафету.

Анна Кривонос безпомилково стріляла лежачи, завершивши свій рубіж сьомою. На стійці їй знадобився один додатковий патрон, але це дозволило вийти на шосте місце. Естафету вона передала дев’ятою.

Заключний етап для України провела Олена Городна. Вона одного разу схибила на стрільбі лежачи, піднявши збірну на шосту позицію. Після ще одного промаху на стійці Олена завершила гонку сьомою.

Переможці гонки

Перше місце у жіночій естафеті здобула збірна Німеччини. Другими фінішували біатлоністки Франції, а третє місце посіла команда Швеції.

Що далі?

Етап Кубка світу в Гохфільцен завершиться сьогодні чоловічою естафетою. Україну представлятимуть Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Початок гонки о 15:15 за київським часом.