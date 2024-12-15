У Харкові затримали іноземця за розбійний напад на магазин

Харківські поліцейські затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад у Салтівському районі.

За даними поліції, 46-річний іноземець у медичній масці увійшов до магазину та, погрожуючи продавчині ножем, вимагав віддати гроші з каси. Однак жінка почала кричати, заявивши, що грошей немає через нещодавню інкасацію. Вона також наголосила, що магазин обладнаний відеоспостереженням, а для виклику поліції вона може натиснути тривожну кнопку. Почувши це, нападник втік.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника. Як з’ясувалося, чоловік перебував на території України незаконно.

Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують слідство.