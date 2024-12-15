Кримінал

У Харкові затримали іноземця за розбійний напад на магазин
15 Грудня 2024 10:29
читать на русском →
кримінал
У Харкові поліцейські розшукали та затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад / Фото Нацполіція

Харківські поліцейські затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад у Салтівському районі.

За даними поліції, 46-річний іноземець у медичній масці увійшов до магазину та, погрожуючи продавчині ножем, вимагав віддати гроші з каси. Однак жінка почала кричати, заявивши, що грошей немає через нещодавню інкасацію. Вона також наголосила, що магазин обладнаний відеоспостереженням, а для виклику поліції вона може натиснути тривожну кнопку. Почувши це, нападник втік.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника. Як з’ясувалося, чоловік перебував на території України незаконно.

Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують слідство.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Грудня 2024 12:59

Окупанти збільшили використання дронів і артилерійських боєприпасів на півдні України
15 Грудня 2024 14:41

ДТП під Львовом: водій-утікач, який спричинив трагедію, був затриманий
15 Грудня 2024 13:31

“Балу” про бої за Шевченко: “все трохи не так, як малює DeepState”
15 Грудня 2024 11:55

Українського посла у США атакували пранкери
15 Грудня 2024 11:23

Росіяни вдарили ракетою по Харкову, щонайменше один постраждалий
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки