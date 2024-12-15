Reuters: Трамп відводить Девіну Нуньєсу, Річарду Гренеллу ключові ролі

Обраний президент США Дональд Трамп у суботу призначив генерального директора своєї соціальної мережі Девіна Нунеса головою консультативної групи з питань розвідки і заявив, що його колишній керівник розвідки Річард Гренелл керуватиме «спеціальними місіями» в таких місцях, як Венесуела і Північна Корея, які є супротивниками США. Про це повідомляє Reuters.

«Рік буде працювати в деяких з найгарячіших точок світу, включаючи Венесуелу і Північну Корею, – написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social. «Рік продовжить боротися за мир через силу і завжди ставитиме Америку на перше місце».

Трамп не назвав жодних інших конкретних країн, таких як Іран, у своєму дописі, призначивши Гренелла «Посланником президента з особливих доручень».

Раніше Гренелл обіймав посаду виконуючого обов’язки директора національної розвідки під час президентського терміну Трампа у 2017-2021 роках, був послом Трампа в Німеччині та спеціальним посланником президента на мирних переговорах щодо Сербії та Косова.

Нуньєс, колишній американський законодавець, який керує соціальною платформою Трампа Truth Social, буде головою Консультативної ради з питань розвідки при президенті, яка пропонує незалежну оцінку ефективності та планування діяльності розвідувальних служб.

Давній захисник Трампа, який очолював Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США протягом частини першого терміну Трампа в Білому домі, Нунес залишиться генеральним директором, одночасно працюючи в групі Білого дому, заявив Трамп в окремому дописі на Truth Social, яка є частиною Trump Media & Technology Group.

Як голова комітету, Нуньєс стверджував, що ФБР вступило в змову проти Трампа під час розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року, на яких Трамп переміг кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

«Девін буде спиратися на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації «Росія, Росія, Росія», щоб надати мені незалежні оцінки ефективності та правомірності діяльності розвідувального співтовариства США», – написав Трамп.

У доповіді американської розвідки за 2017 рік говориться, що президент Росії Володимир Путін керував складною кампанією впливу, щоб очорнити Клінтон і підтримати Трампа під час виборчої кампанії 2016 року. Кремль заперечував своє втручання, а Трамп заперечував будь-яку змову з Росією.

Трамп пообіцяв переслідувати політичних супротивників і чиновників, які проводили проти нього розслідування, коли він почне свій другий термін 20 січня.

У суботу Трамп також призначив керівника IBM і колишнього співробітника Міністерства внутрішньої безпеки США Троя Едгара на посаду заступника міністра. Він також заявив, що призначить бізнесменів Білла Вайта та Едварда Волша послами США в Бельгії та Ірландії відповідно.