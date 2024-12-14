Політика

DeepState: Росіяни посилюють плацдарм у районі Масютівки та просуваються до Дворічної
14 Грудня 2024 21:20
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Дворічна
Російська армія заходить у Дворічну / Мапа DeepState

Експерти проєкту DeepState повідомляють, що російські війська поступово розширюють свій плацдарм на західному березі річки Оскіл в Харківській області. Після захоплення Масютівки окупанти почали просування в бік Дворічної, де вже фіксується поступове зайняття населеного пункту.

Російські сили активно насичують район піхотою та закріплюють позиції, намагаючись утримати зайняту територію. Зокрема, плацдарм у Масютівці поступово трансформується у новий форпост поблизу Дворічної.

Однак ситуація з організацією дій підрозділів Сил оборони України у цьому районі викликає занепокоєння. Експерти відзначають проблеми з бойовою підготовкою окремих бригад та відсутність належного адміністрування процесу, що ускладнює зачистку плацдарму. За словами DeepState, навіть прибуття підрозділів для стабілізації ситуації не дає очікуваного результату через нестачу сил і засобів.

Експерти закликають вище командування звернути увагу на цей напрямок, щоб не допустити подальшого розширення зони контролю противником. Зволікання може призвести до серйозних наслідків у майбутньому.


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