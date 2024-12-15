Українського посла у США атакували пранкери

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила про численні спроби контактів від пранкерів та зловмисників, які видають себе за американських урядовців. Про це дипломатка написала на своїй сторінці у Facebook.

Зловмисники намагаються отримати прямі контакти українських урядовців або ініціювати термінові розмови, маскуючись під співробітників американських структур та використовуючи фіктивні канали зв’язку.

«Ми з нашими партнерами завжди підтримуємо зв’язок через перевірені канали, тому такі спроби одразу були виявлені, і про них повідомлено правоохоронним органам», – зазначила Маркарова.

Водночас посол закликала всіх бути особливо пильними через сплеск таких випадків та високу якість роботи шахраїв, які можуть бути пов’язані з агресивними діями «північних сусідів».

Рекомендації від Маркарової:

Перевіряйте контакти, отримані з невідомих номерів, електронних адрес або месенджерів.

Повідомляйте про підозрілі спроби зв’язку відповідним службам.

Дипломат також наголосила на важливості обережності в умовах посилення активності кіберзловмисників.