Росіяни вдарили ракетою по Харкову, щонайменше один постраждалий

Сьогодні у Харкові пролунав вибух. За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова.

Про це повідомили керівник ОВА Олег Синєгубов і міський голова ігор Терехов.

Профільні служби виїхали на огляд.

“Попередньо ракетою ударив ворог по Київському району міста. За наявною інформацією є одна постраждала людина”, – написав Терехов у Telegram.

За інформацією Синєгубова, окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку.

48-річна жінка госпіталізована до медичної установи.