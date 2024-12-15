Харків

Росіяни вдарили ракетою по Харкову, щонайменше один постраждалий
15 Грудня 2024 11:23
читать на русском →
ракетний удар, харків
Ілюстративне фото. Будинок по вулиці Нескорених у Харкові, грудень 2024 року / Фото Суспільне Харків

Сьогодні у Харкові пролунав вибух. За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова.

Про це повідомили керівник ОВА Олег Синєгубов і міський голова ігор Терехов.

Профільні служби виїхали на огляд.

“Попередньо ракетою ударив ворог по Київському району міста. За наявною інформацією є одна постраждала людина”, – написав Терехов у Telegram.

За інформацією Синєгубова, окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку.

48-річна жінка госпіталізована до медичної установи.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Грудня 2024 12:59

Окупанти збільшили використання дронів і артилерійських боєприпасів на півдні України
15 Грудня 2024 14:41

ДТП під Львовом: водій-утікач, який спричинив трагедію, був затриманий
15 Грудня 2024 13:31

“Балу” про бої за Шевченко: “все трохи не так, як малює DeepState”
15 Грудня 2024 11:55

Українського посла у США атакували пранкери
15 Грудня 2024 11:23

Росіяни вдарили ракетою по Харкову, щонайменше один постраждалий
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки