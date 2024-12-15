На Донеччині погіршилася ситуація в Новому Комарі: ворог активізував атаки

Ситуація в районі села Новий Комар, де нещодавно ЗСУ провели зачистку, значно погіршилася. Про це повідомляє DeepState.

14 грудня колона російської техніки, що складалася з дев’яти БМП і одного танка, проїхала через поля південніше Роздольного. Ворог висадив щонайменше 50 військових, які розосередилися по будинках і підвалах у південній та центральній частині села.

Ворог продовжує застосовувати тактику з броньованою технікою на чолі. Зазвичай, це танк, обшитий додатковими пластинами і оснащений системами радіоелектронної боротьби. За ним рухається колона. У разі ураження ведучої машини противник або відступає, або, рідше, продовжує атаку.

ЗСУ протистоять таким маневрам, однак агресивна тактика ворога створює значні труднощі. Ситуація в Новому Комарі залишається напруженою.