Максимально гидка погода прогнозуються в Україні в найближчі два дні

У понеділок, 16 грудня, вночі невеликий мокрий сніг, у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вдень в Україні помірний мокрий сніг і дощ; місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у більшості західних, північних та центральних областей 25-28 м/с.

Температура на сході та північному сході країни вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті територій вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних областях до 9° тепла.

У Києві 16 грудня – вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ; вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с, вдень 25 м/с. Температури вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

У вівторок, 17 грудня, прогнозуються помірні дощі, у Карпатах, на сході та північному сході з мокрим снігом, у південних областях місцями невеликий дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 0-5°.