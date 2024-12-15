Кримінал

У Києві затримали чоловіка, який пошкодив меморіал на Майдані Незалежності
15 Грудня 2024 19:30
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вандалізм
Поліцейські затримали чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності / Скріншот відео

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про пошкодження прапорів та фотографій загиблих воїнів, встановлених на Майдані Незалежності. Інцидент виявила місцева мешканка, яка й звернулася до правоохоронців.

У результаті оперативних дій поліцейські встановили особу порушника. Ним виявився 36-річний уродженець Сумської області. Наряд патрульної поліції затримав чоловіка, який перебував у збудженому стані. Після огляду медиків його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі триває розгляд для надання події правової кваліфікації.


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