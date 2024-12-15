У Києві затримали чоловіка, який пошкодив меморіал на Майдані Незалежності

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про пошкодження прапорів та фотографій загиблих воїнів, встановлених на Майдані Незалежності. Інцидент виявила місцева мешканка, яка й звернулася до правоохоронців.

У результаті оперативних дій поліцейські встановили особу порушника. Ним виявився 36-річний уродженець Сумської області. Наряд патрульної поліції затримав чоловіка, який перебував у збудженому стані. Після огляду медиків його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі триває розгляд для надання події правової кваліфікації.