Суспільство

З окупації вдалось повернути ще 7 дітей
8 Жовтня 2024 20:46
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діти, окупація
В Україну повернули ще 7 українських дітей з тимчасово окупованих територій / Фото: t.me/ermaka2022

Чотири родини із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, вдалось повернути з окупації в Україну.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Ще 7 українських дітей було сьогодні повернуто додому в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Їх вік – від 3 до 17 років. Вони повернулися в Україну — на рідну землю, де звучить рідна мова і діти можуть знову бути просто дітьми. Їх зустріли мої Представники у регіонах для того, щоб допомогти із закриттям першочергових потреб після повернення”, – повідомив Лубінець.

За його словами, насамперед діти потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції.

“Тож держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців”, – додав він.


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