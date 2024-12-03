Суспільство

З окупації повернули ще трьох дітей
3 Грудня 2024 14:08
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діти, окупація
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На території, підконтрольній Україні, повернули трьох дітей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За його словами, вдалося повернути трьох хлопців віком від 12 до 16 років. Кожен з них зазнав важких випробувань під час російської окупації. Діти були змушені відвідувати російські школи і щодня наражалися на ризик розлучення з батьками у разі відмови від навчання. Зараз вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу від відповідних служб.

Прокудін висловив подяку благодійній організації “Save Ukraine” і нагадав, що з початку 2024 року на територію, підконтрольну Україні, вдалося повернути вже 236 дітей з Херсонської області.


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