З окупації повернули ще трьох дітей

На території, підконтрольній Україні, повернули трьох дітей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вдалося повернути трьох хлопців віком від 12 до 16 років. Кожен з них зазнав важких випробувань під час російської окупації. Діти були змушені відвідувати російські школи і щодня наражалися на ризик розлучення з батьками у разі відмови від навчання. Зараз вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу від відповідних служб.

Прокудін висловив подяку благодійній організації “Save Ukraine” і нагадав, що з початку 2024 року на територію, підконтрольну Україні, вдалося повернути вже 236 дітей з Херсонської області.