Суспільство

З окупації повернули ще 8 дітей
29 Листопада 2024 19:44
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діти, окупація
З окупації повернули ще 8 дітей / Дмитро Лубінець

На підконтрольні Україні території було повернуто 8 дітей з тимчасово окупованих районів Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим.

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Вікова категорія дітей, яких вдалося повернути з окупації, коливається від 6 до 16 років.

“Деякі з них мають проблеми зі здоров’ям, тому їх зустрічали в Україні разом із медичними бригадами. Серед повернутих є хлопець, який на момент початку російського вторгнення перебував в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Вихованців цього закладу було вивезено окупаційною владою до Скадовська та Росії”, – повідомив Лубінець.

Він зазначив, що 7 дітей вдалося повернути за сприяння посередницької країни – Катару. Ще одного хлопця вдалося повернути через гуманітарний коридор.

За словами омбудсмена, дітям буде надана необхідна медична допомога, а також допомога від державних органів і громадських організацій, щоб влаштувати їх до школи, надати психологічну та гуманітарну підтримку та допомогти з соціальною адаптацією.


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