З окупації повернули ще 4 дітей

На підконтрольну Україні територію повернули ще чотирьох дітей з Херсонщини – 14-річну дівчинку з інвалідністю, 12-річного хлопчик та двох 15-річних дітей.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще чотирьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це – 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12–річний хлопчик та два юнаки 15-ти років», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, їх змушували відвідувати російську школу, батьків – отримувати паспорти країни-агресора. Хлопців-підлітків поставили на військовий облік, аби в подальшому призвати до лав окупаційної армії. Це стало вагомою причиною для їх родин, щоб вирватися з окупації та повернутися на рідну землю.Як інформують в ОВА, повернення дітей на підконтрольну Україні територію відбулося за сприяння уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Від початку 2024 року вдалося повернути 52 дитини з тимчасово окупованої Херсонщини.

Наголошується, що зараз сім’ї у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи.