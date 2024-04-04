Суспільство

З окупації повернули ще 4 дітей

4 Квітня 2024 11:55
читать на русском →
окупація
Врятовані діти / Telegram

На підконтрольну Україні територію повернули ще чотирьох дітей з Херсонщини – 14-річну дівчинку з інвалідністю, 12-річного хлопчик та двох 15-річних дітей.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще чотирьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це – 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12–річний хлопчик та два юнаки 15-ти років», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, їх змушували відвідувати російську школу, батьків – отримувати паспорти країни-агресора. Хлопців-підлітків поставили на військовий облік, аби в подальшому призвати до лав окупаційної армії. Це стало вагомою причиною для їх родин, щоб вирватися з окупації та повернутися на рідну землю.Як інформують в ОВА, повернення дітей на підконтрольну Україні територію відбулося за сприяння уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Від початку 2024 року вдалося повернути 52 дитини з тимчасово окупованої Херсонщини.

Наголошується, що зараз сім’ї у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Квітня 2024 11:35

Князєва відсторонили від суддівської практики до винесення вироку або закриття справи
4 Квітня 2024 10:44

У чергах на польському кордоні – 1400 вантажівок
4 Квітня 2024 09:54

Атака дронів на Харків: з-під завалів витягнули чоловіка
4 Квітня 2024 09:39

Окупанти атакували Україну 20 Шахедами: Сили оборони збили 11
4 Квітня 2024 07:31

Під час атаки на Харків вночі загинуло 3 рятувальників
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
усі думки